حريق بشركة بترول الاسكندرية

شب حريق محدود باحد الاسوار بشركة بترول بطريق مطروح – الاسكندرية الساحلى مساء اليوم الخميس على بعد امتار من مدخل الشركة مما تسبب فى حالة ذعروفزع بين العمال .الذين فروا فى محاولة لاطفاء الحريق قبل امتداده الى باقى اجزاء الشركة مما يهدد بحدوث كارثة .

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بإحدى شركة البترول بالكيلو 27 بطريق الساحل الشمالي بمنطقة سيدي كرير.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود في هيش وحشائش وتصاعد ألسنة النيران داخل أسوار الشركة دون أي خسائر.

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء الشركة، فيما يجري فحص أسباب نشوب الحريق وعدم وجود أي خسائر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.