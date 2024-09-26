لأول مرة.. لادا تطرح سيارة كهربائية

بدأت شركة أفتوفاز الروسية، ر سمياً في إنتاج سيارات لادا e-Largus الكهربائية، وقالت “أفتوفاز” في بيان لها على موقع الشركة: "بدأنا في مصنع إيجيفسك الروسي عمليات إنتاج سيارات e-Largus الجديدة، نسخة ستيشن ذات الخمسة مقاعد من هذه السيارة ستحصل على بطاريات تكفيها لتقطع مسافة 400 كلم بالشحنة الكاملة، وصممت لتكون قادرة على العمل في الظروف المناخية القاسية في مناطق روسيا، لذا فإن البرد الشديد لن يؤثر على عملها".

وتعد e-Largus هي أول سيارة كهربائية روسية مزودة ببطاريات الدورة العميقة التي يتم إنتاجها في روسيا، وستضم عائلة e-Largus عدة نماذج من سيارات الركاب والسيارات التجارية، وستجهز هذه المركبات ببطاريات ذات قدرات مختلفة، وستحصل على محركات تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 10 ثوان، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 145 كلم/سا.

وكانت أفتوفاز قد أشارت في وقت سابق إلى أن سيارات e-Largus ستطلق بعدة نماذج، منها نموذج مجهز بمقصورة تتسع لـ 5 ركاب، ونموذج بمقصورة تتسع لـ 7 ركاب، وسيطلق منها نموذج مخصص لنقل البضائع سيكون قادرا على نقل حمولة بوزن 800 كلغ.

وستحصل هذه المركبات على محركات كهربائية باستطاعة 110 كيلوواط تولد عزما يعادل 150 حصانا، كما ستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية وأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف أنواع الطرقات.