عذاب حتى الموت.. سيدة تعاقب نجل زوجها بسلك كهرباء ببني سويف

في واقعة مأساوية، نعرض طفل عمره 5 سنوات للتعذيب على يد زوجة ابيه بكهربته ولسعه بالنار فى اجزاء مختلفة من جسمه وتعليقه فى باب وقيامها بضربه بسلك كهرباء ، بسبب أنه ( شقى ) وأمرت االنيابة العامة بحبس الزوجة 4 ايام على ذمة التحقيق ، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان من بها من إصابات والقيام بمعاينة شقة المجنى عليه فى شرق بنى سويف.

وكان اللواء اسامة جمعة مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى بوصول الطفل يوسف م ج 5 سنوات الى المستشفى متوفى وبالكشف الطبى عليه تبين وجود لسعات كهرباء فى ظهرة وعلامات حمراء نتيجة ضرب فى انحاء جسمه وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز بنى سويف برئاسة اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى وتوصلت التحريات إلى أن الطفل يوسف لديه شقيقان عمرهما 14 سنة و11 عاما وان والدهم تزوج من عامين سيدة تدعى شربات .م.ع من قرية تابعة لمركز بنى سويف وان والدة الاطفال الثلاث موجودة فى السجن تقضى عقوبة وأن والد الاطفال الثلاث يعمل فى القاهرة عاملا ويترك اولاده الثلاث مع زوجته ، وانه بمناقشة شقيق الطفل المتوفى يوسف اعترف ان زوجة ابيه اعتادت ضربنا وضرب يوسف وقيامها بتعليق يوسف فى احد الابواب والاعتداء عليه بالضرب بسلك كهربائى وقامت بلسعه بالنار فى انحاء مختلفة وعندما عاد والدنا من القاهرة فوجىء بان شقيقى مغمى عليه عند جدنا وذهب به الى المستشفى الا أنه فارق الحياة.

وعقب تقنين الاجراءات قام فريق من البحث الجنائى بالقاء القبض على زوجة الاب ووجهت تهمة القتل اليها واعترفت بانها اعتدت على الطفل لانه كان شقى وانها تزوجت من عامين من والد الاطفال الثلاث وانه لا تنجب وانها كانت تقوم بتأديبه بسبب الشقاوة وتم تحرير محضر بالواقعة فيما قامت النيابة العامة بمعاينة موقع الشقة التى كانت تقيم بها الزوجة والاطفال الثلاث وتبين أن هناك ادوات سلك كهربائى وسلك اخر للكهرباء واماكن قيام الزوجة بتعليق الطفل فى باب الغرفة لضربة وامرت النيابة العامة بحبسها 4 ايام.