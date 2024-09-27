رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: الفعاليات والتحضيرات مختلف هذا العام

قال أمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، من أهم المهرجانات المسئولة عن السينما التي تقام في مصر هي مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الإسكندرية السينمائي، وأنهما المهرجانات الذي وصل عدد دوراتها السنوية إلى 40 دورة، وتعود أهميتهما لما يعرض بهم من أفلام والفعاليات.

وأضاف أباظة، وذلك خلال مؤتمر افتتاح مهرجان البحر الأبيض المتوسط في دورته ال40 بعنوان "دورة الفنانة نيلي"، اليوم الخميس، في الإسكندرية، أن المهرجان يتكون مجموعة من البرامج منها: فلسطين، إيطاليا، المغرب، اليونان ضمن فعاليات المهرجان.

وتابع أباظة، أنه في عام 2013 كان عدد الدول المشارك في المهرجان لايزيد عن 14 دولة، ومنذ سنة 2014 بدأ عمل مسابقات متنوعة مثل: البحر المتوسط للفيلم القصير، الفيلم العربي القصير، مما زاد إقبال الدول سواء الأوروبية والعربية ودول البحر متوسط للمشاركة في المهرجان من فعاليات وحضور.

واستكملت غادة شاهين، المدير الفني لمهرجان الإسكندرية السينمائي، أنه لأول مرة في المهرجان يتم عمل مسابقة خاصة بالأطفال من سن 8 إلى 14، كفكرة جديدة بدلاً من مشاهدة الأطفال للفعاليات بجعلهم مشاركين فيه.

وفي سياق أن مهرجان إسكندرية السينمائي مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية، في شهر أغسطس من كل عام، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي رأسها وقت إنشائها العام 1973 الناقد كمال الملاخ، ويترأس المهرجان حاليًا الأمير أباظة، وترعى المهرجان وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.