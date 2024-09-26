Google Earth يعرض صورًا تاريخية تعود إلى الحرب العالمية الثانية

لقد أسعدتني Google كثيرًا، فقد أعلنت الشركة أن برنامج Google Earth يحصل على صور تاريخية لمناطق من خلال التقاطات الأقمار الصناعية والتصوير الجوي التي يعود تاريخها إلى 80 عامًا.

وقد أصدرت Google سابقًا أداة Timelapse التي تعرض صور الأقمار الصناعية من عام 1984 إلى عام 2022.

ستتضمن اللقطات الجديدة كل شيء بدءًا من التغييرات التي طرأت على خزان مياه في كاليفورنيا على مدار خمس سنوات إلى صور مدن مثل لندن وبرلين ووارسو في بداية الحرب العالمية الثانية.

هناك أيضًا صور لمدن أمريكية مثل سان فرانسيسكو في عام 1938 وصور للمدينة في عام 2022.

يذكرني هذا بموقع آخر قضيت فيه الكثير من الوقت، وهو 1940s.nyc، والذي يستخدم أرشيفات بلدية مدينة نيويورك لعرض صور المباني من عام 1939 إلى عام 1941.

بالإضافة إلى السماح لي بالتعرف على التغييرات في خطوط المياه والمناظر الطبيعية للمدينة، تقدم Google صور Street View جديدة عبر ما يقرب من 80 دولة.

تُظهر هذه الصور أماكن مثل لوجستور، الدنمارك، وأواكساكا، المكسيك، وتاسمان، نيوزيلندا. وفقًا لـ Google، تزن أحدث كاميرا لديها 15 رطلاً ويمكن تركيبها على أي سيارة، مما يسمح للشركة بتوسيع Street View بشكل أكبر. حاليًا، يحتوي Street View على أكثر من 280 مليار صورة.

بالطبع، لن يكون هناك تحديث تقني في عام 2024 دون ذكر الذكاء الاصطناعي. قامت شركة جوجل بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Cloud Score+ للتعرف على أشياء مثل الضباب وظلال السحب والضباب والتخلص منها أثناء إنشاء صور أكثر إشراقًا ووضوحًا على Google Earth وMaps.