محافظا دمياط يفتتح معرض الأثاث فى دورته الرابعة بأرض المعارض

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، معرض دمياط للأثاث فى دورته الرابعة، والذى أقامه حزب الشعب الجمهورى فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2024، بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط، والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء أحمد الالفى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والمهندس محمد سامى سليمان أمين تنظيم الحزب بدمياط، وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما.

وحرصا محافظا دمياط والقاهرة على تفقد المعرض الذى جاء على مساحة 6000 متر وبمشاركة 65 عارض، وشهد إقبال كبير فى أول أيامه، كما تواصلا مع العارضين ، وأشادا محافظا دمياط والقاهرة بمستوى المعروضات المتنوعة ، الذى ضم مجموعة متميزة من الأثاث المودرن وكذلك الكلاسيك بتخفيضات تصل إلى 30%.

دعم الصناعة وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي

وأعرب الدكتور أيمن الشهابى، عن سعادته بالمشاركة بافتتاح هذا المعرض الكبير الذي يعكس مدى تقدم صناعة الأثاث في محافظة دمياط، كشهادة على إبداع وقدرة صناعتنا الوطنية على المنافسة والتطور، مؤكدًا أن ايمان الدولة المصرية أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، وأن دعمها وتطويرها هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين. ولذلك، فإن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الصناعات القائمة، ومنها صناعة الأثاث، وتوفير كل الدعم اللازم لها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال الدكتور أيمن الشهابى "المنتجات التي نشاهدها هنا اليوم تثبت جدارة المنتج للمنافسة، فهي تعكس جودة عالية وإبداعًا لا يضاهى، إننا على ثقة بأن هذه المنتجات قادرة على المنافسة ليس فقط في السوق المحلية، بل في الأسواق العالمية أيضًا"



وتوجه الشهابي، بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض، من صناع وأصحاب مصانع، إلى القائمين على التنظيم، وإلى الأحزاب السياسية التي تدعم هذا القطاع الهام. إن هذا التعاون المثمر بين العديد من القطاعات هو الذي يقودنا إلى تحقيق التنمية المنشودة و دعا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتعزيز صناعتنا الوطنية، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وتوفير فرص عمل للشباب، وأكد أن الجميع شركاء في بناء مصر الحديثة ، واعرب عن خالص امنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد.

أكد المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المعرض فرصة متميزة لتسليط الضوء على صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، ودعم الجهود التى تقوم بها الدولة لتوطين هذه الصناعة الوطنية، والنهوض بها وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث، مؤكدًا أيضًا أن المحافظة تسعى إلى تحقيق شراكة قوية مع كافة الجهات و ذلك لدعم تلك الخطة، وتنمية القدرات البشرية العاملة بهذا المجال وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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