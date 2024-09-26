قائمة «رجال يد الأهلي» لبطولة كأس العالم للأندية

أعلن ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

إبراهيم المصري- أحمد خيري- عبد الرحمن علي فيصل- أحمد عادل- محسن رمضان- عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني- عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.

«سيدات سلة الأهلي» يفوز على مصر للتأمين في بطولة المنطقة

الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 58-35، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.

‏‎أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا في رابع مباريات الموسم الجديد وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق الشمس بنتيجة 91-28 ضمن منافسات البطولة.