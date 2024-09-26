موقف مبابي من المشاركة بالكلاسيكو أمام برشلونة

يسعى الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد الإسباني، تجهيز القوة الكاملة للفريق في ظل المباريات القوية التي سيخوضها الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة في شهر أكتوبر القادم، والتي سيتضمنها مواجهة الكلاسيكو الناري أمام منافسه التقليدي نادي برشلونة.

وتلقى الجهاز الفني للعملاق المدريدي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضربة موجعة بعد إصابة نجم خط هجوم الفريق، الفرنسي كيليان مبابي وغيابه عن مباريات الميرنحي، لعدة مواجهات قادمة.

– موقف مبابي من المشاركة أمام برشلونة

وأعلن مسؤولي نادي ريال مدريد، تشخيص إصابة مبابي بالعضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، حيث سيغيب اللاعب ما يزيد عن 3 أسابيع.

وطبعا للتقارير، سيتمكن كيليان من اللحاق بمواجهة الكلاسيكو المنتظر أمام نظيره نادي برشلونة، وللذي يقام في السادس والعشرين من شهر أكتوبر القادم، حيث إن اللاعب سيعود إلى التدريبات منتصف الشهر ذاته.

ويغيب مبابي عن 3 مواجهات قادمة للريال هم، الديربي الناري أمام نظيره أتليتكو مدريد في الدورى الإسباني ومواجهة ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ومواحهة فياريال بالليجا.

ويعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي في قيادة هجوم الريال خلال المواجهات القادمة، على خدمات المهاجم البرازيلي اندريك فيليبي، لتعويض إصابة مبابي.