كلام_X_الرياضة

الخميس 26/سبتمبر/2024 - 08:44 م 9/26/2024 8:44:33 PM

هذا الأسبوع شهد العديد من الأحداث الرياضية البارزة والأخبار المثيرة للاهتمام:

1. *أحمد فتوح*: تعرض لموقف صعب جدًا على أى مستوى وقد تعلم منه درسًا قاسيًا ومؤلمًا، مما سيجعله أكثر التزامًا فى حياته المستقبلية كإنسان ولاعب دولي، وننتظر العفو من أهل المرحوم، حيث إن العفو شيمة الكرام. وكان الإفراج عنه بكفالة ليبعث الأمل ليصبح الجميع متفائلين بإمكانية براءته.

2. * البطولات الإفريقية*: تأهلت الفرق الأربعة، الأهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز، بسهولة إلى دور المجموعات فى دورى الابطال والكنفدرالية، مما يعكس قوة وتميز الأندية المصرية وريادتها على القارة.

3. * الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الاندية*: وقرارهم مع كل الأندية بالدورى الممتاز بتقليص عدد أسابيع الدورى المصرى الممتاز إلى 26 جولة بدلًا من 34. هذه الخطوة جاءت لتخفيف الضغط الزمنى على اللاعبين والأندية، وكذلك لفتح المجال أمام المنتخب الوطنى للاستعداد للمباريات الدولية.

4. *احتفالات الأهلي*: بتتويجه ببطولة الدورى للمرة 44 فى تاريخه خلال احتفالية كبيرة بعد مباراة جورماهيا فى ستاد القاهرة. ورغم الفرحة الكبيرة، انتقد وجود الـ«دى جي» فى الحفل، وكان من الأفضل وجود مطرب أو أكثر من محبى الأهلى للاحتفال بدلًا من هذا ال دى جى الفقير نوعًا ما، كما كان تأخير تسليم الدرع للتجهيزات لمدة تزيد عن ساعتين له آثاره السلبية على الاحتفال.. ومع هذا تضمنت الاحتفالية عروض الألعاب النارية المبهجة التى أضفت أجواء من الفرح والسعادة على اللاعبين والجهاز الفنى والجميع احتفل مع الجمهور، مع رفع درع الدورى الجديد.

5. الكابتن *محمود الخطيب* «بيبو»: رئيس النادى الأهلي، ظهر عليه الإرهاق والتعب خلال احتفالية تتويج النادى ببطولة الدورى المصرى الممتاز، خاصة بعد تأخير تسليم الدرع لما يقارب الساعتين، مما أثر عليه، وهذا الإرهاق قد يكون نتيجة لضغط العمل المستمر والإشراف على شئون النادي. أتمنى له الصحة والعافية، وأؤكد تقديرى الكبير له ولدوره الريادى ومكانته الكبيرة فى نفوسنا والرياضة المصرية.. ومن الجدير بالذكر أنه رغم الضغوط، رفض الكابتن بيبو تغيير لائحة البطولة لصالح الأهلى ليلعب بطولة الكأس القادمة، مؤكداً ضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح المعمول بها، بما يعكس التزامه بالمبادئ والقيم الرياضية، وخاصة فيما يتعلق ببطولة الكأس القادمة.. ويؤكد أن الأهلى نادى مبادئ.

6. *مباراة السوبر الإفريقي*: تعتبر واحدة من أبرز المباريات فى تاريخ الكرة المصرية والإفريقية.. وأهميتها كونها بين قطبى الكرة المصرية (الأهلى والزمالك) كبيرى مصر وأفريقيا.. نتمنى أن تكون هذه المباراة على مستوى التاريخ العريق لكل منهما، وأن يُقدما أداءً يشرف كرة القدم المصرية، ليس فقط من الناحية الفنية ولكن أيضاً من الناحية الأخلاقية، خاصةً وأنها تُقام فى الرياض، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، التى تحتل مكانة خاصة فى قلوب المصريين.

7. *الجماهير الرياضية*: فى هذا السياق، أدعو الجماهير إلى التحلى بالروح الرياضية وعدم الانجراف وراء أى هتافات غير مناسبة، فهذه فى النهاية مجرد مباراة فى كرة القدم، وعلينا جميعاً أن نتذكر أن الهدف هو الاستمتاع بالرياضة وتعزيز روح التنافس الشريف.

8. * الإعلام الرياضى*: منذ انتهاء مباراتى الأهلى والزمالك فى البطولات الإفريقية، لم تتوقف البرامج الرياضية عن شحن الجماهير وتحفيزها، حيث قدمت تحليلات مكثفة وتوقعات متنوعة بشأن مباراة السوبر الإفريقى المنتظرة. ورغم ذلك، فإن هذه المباراة بين القطبين الكبيرين لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتيجتها بشكل قاطع، نظراً لتاريخ التنافس الكبير بين الفريقين.

كل التمنيات الطيبة لمصر والرياضة المصرية.

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