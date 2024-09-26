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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير طاقة: لا ينبغي للزوجين ترك الملابس مكشوفة

خبيرة طاقة
خبيرة طاقة

قالت الدكتورة مها العطار، خبيرة طاقة المكان، إن علم طاقة المكان يُدرس في الجامعات العالمية، مشيرة إلى أن كل شيء في هذا الكون ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة حسابات دقيقة من الله سبحانه وتعالى، ويجب احترام كل التفاصيل التي خلقها الله، وضرورة الالتزام بقوانين الكون.

وأضافت «العطار» خلال لقائها مع الإعلامية راندا فكري ببرنامج «الحياة انت وهي» المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي للزوجين ترك الملابس مكشوفة، بل يجب وضعها في الدولاب وإغلاقه، كما يتعين غلق باب الغرفة، لأن إغلاق الباب يمثل حماية لأسرار العلاقة بين الزوجين مشددة على وجود ضرورة وجود الثقة بين الزوجين.

وأشارت إلى أن الزوج قد يفتح لنفسه المجال للتواصل مع نساء أخريات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه أن يدرك أن هذا السلوك قد يكون له دوافع معينة، وأنه لا ينبغي أن تقارن نفسه بغيره. كما أن المرأة غالبًا ما تشعر إذا كان زوجها يتحدث مع شخص آخر  قائلة: «المرأة قادرة على القيام بعدة مهام في آن واحد، وإحساسها يمكنها من التعامل مع أكثر من شيء في الوقت نفسه، على عكس الرجل».

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