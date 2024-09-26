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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عبداللطيف: فرض تدريس اللغة العربية والتاريخ بالمدارس الدولية يفتح مجالات جديدة للطالب

محمد عبداللطيف مع
محمد عبداللطيف مع أحمد الطاهري

سأل الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف عن تفسيره لشعور أولياء الأمور الذين لديهم أبناء يدرسون في المدراس الدولية بالقلق، بعد تطبيق الوزارة لدراسة اللغة العربية في مدارسهم.

وقال عبد اللطيف، في لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّه كان هناك قلق بشأن تطبيق القرار على طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الدولية.

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وتابع: «لكن القرار مطبق على الطلاب في «Grade 9» الصف الثالث الإعدادي في هذه المدارس»، لافتًا إلى أن الشهادة الدولية ستكون بإجمالي 80% من التقدير وسيكون الباقي 20% مقسمين على مادتي اللغة العربية والتاريخ.

وأضاف عبد اللطيف، أن بعض أولياء الأمور شعروا أن دخول مادتي اللغة العربية والتاريخ سيكون بمثابة حمل على أبنائهم، ولكن البعض الآخر تفهم هذا الوضع لأن هذه الفكرة ستفتح مجالات لحياة الطالب أكثر من التي كانت متوفرة له قبل ذلك.

الموجودون في مصر يدرسون منهجنا ولا مجال للكيانات الأخرى

وسأل الإعلامي أحمد الطاهري، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، عن أمر أثار القلق لفترة وهو أن بعض الوافدين إلى مصر قاموا بعمل كيانات غير مرخصة ويدرسون فيها مناهج خاصة بهم.

وقال، إن الوزارة حاسمة في هذا الأمر جدًا، مؤكدًا، أنّ الوافدين على الأراضي المصرية يدرسون بإسم مصر ومناهجها والمناهج المصرية، لافتًا إلى أن الكيانات التي تظهر خارجة عن إطار الوزارة يتم الإبلاغ عنها وإغلاقها فورًا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تشرف إشراف على كل المدارس، عدا بعض المدارس التابعة للسفارات الخاصة بدولها، لافتًا إلى أن هذه المدارس يصل عددها إلى 3 مدارس فقط.

 

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