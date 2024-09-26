وزير التعليم: حل مشكلة عجز المعلمين نهائيا خلال أيام

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الكثافات الكبيرة في الفصول كان التحدي الأكبر بالنسبة للوزارة، مواصلا: "العام الدراسي الجديد بدأ منذ 4 أيام، ونحمد الله على أن الكثافة في الفصول تقل عن 50 طالبا عدا 47 مدرسة".

وأضاف "عبد اللطيف"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الآن، لدينا 60 ألف مدرسة في مصر، 47 منها فقط تتجاوز كثافة الطلاب فيها 50 طالبا، واستحدثنا هذا العام 100 ألف فصل تقريبا".

وتابع وزير التعليم: "هذا العدد من الفصول الذي استحدثناه يستلزم مدرسين اثنين لكل فصل، أي أن العجز زاد من 460 ألف معلم بلغ 660 ألف معلم، وهو تحدٍ آخر مختلف عن تحدي عجز الفصول، وأوجدنا الحلول عبر بعض الطرق الفنية، حتى بلغ العجز أقل من 150 إلى 180 ألف معلم، وكان أحد تلك الحلول التعاقد مع المعلم بالحصة، والمعلمون على أعلى درجة من التدريب والإخلاص فقد تحملوا الحصول على حصص زيادة لتغطية العجز، والعجز الآن في مصر أصبح قليل العدد داخل بعض المدارس، وفي الأيام القليلة القادمة لن يكون لدينا عجز بالمدارس".

ونوه إلى أنّ الدولة المصرية ستطور التعليم بالإمكانيات المتاحة، موضحًا: "في مصر كان لدينا 550 ألف فصل، وكان لدينا عجز في 250 ألف فصل".

وأضاف: "وكان لدينا 850 ألف معلم وعجز بواقع 460 ألف معلم، وكل ذلك تسبب في زيادة كثافات بعض الفصول، حتى إن بعضها بلغ 150 و180 طالب في الفصل، وبعض الفصول تصل الكثافة فيها إلى 200 و250 طالب في الفصل".

وتابع وزير التعليم: "150 و130 و70 و80 طالب في الفصل هي أرقام متداولة في غالبية أنحاء الجمهورية، وهذا الوضع يصعب من قدرة المدرس على الشرح، وبالتالي، كان الحضور ضعيفا، وكان ذلك أول تحدٍ لدينا، وعملنا بآليات كثيرة جدا".