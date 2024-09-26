النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدى بداية إصلاح المنظومة

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الحكومة نحو تحويل الدعم العينى إلى نقدى خطوة مهمة من أجل حوكمة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى قادر على صياغة رؤية متكاملة لتنفيذ هذا التحول دون أن يكون لذلك أى آثار سلبية على المواطن قدرته على صياغة رؤية متكاملة للتحول إلى الدعم النقدى.

وقال «محسب»، إن قرار التحول إلى الدعم النقدى يمس قطاع عريض من المواطنين، الأمر الذى يتطلب حوار مجتمعى واسع وجاد من أجل صياغة رؤية متكاملة، تتوافق عليها كافة القوى السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم السلعى التى تتحملها الدولة فى موازنة العام المالى الجديد تقدر بـ 636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.