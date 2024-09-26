مثل الحبوب.. الموز يعالج ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون الموز والسبانخ والبطاطا الحلوة فعالين في علاج ارتفاع ضغط الدم مثل الحبوب، ولسوء الحظ، لتحقيق تأثير علاجي، يحتاج الشخص إلى تناول ما لا يقل عن 11 موزة يوميا.

ارتفاع ضغط الدم يبث الرعب في قلوب الملايين من الناس حول العالم، حيث يعد هذا الاضطراب نذيراً بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومع ذلك، فإن تناول الموز والبطاطا الحلوة والسبانخ يوميا يساعد على ضبط ضغط الدم، كما يؤكد العلماء، وتساعد هذه الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم على منع ارتفاع ضغط الدم عن طريق تثبيت مستويات الملح في الجسم.

وجدت دراسة جديدة أن هذا المعدن المفيد يعمل بنفس فعالية مدرات البول، أو الأدوية المدرة للبول، والتي تستخدم غالبًا لخفض ضغط الدم.

ومع ذلك، وفقًا للتوصيات الحالية، يجب على الشخص أن يستهلك ما لا يقل عن 4.7 جرام من البوتاسيوم يوميًا لتحقيق تأثير علاجي في مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وإذا ترجمنا ذلك إلى لغة الفواكه والخضروات، فسيتعين علينا استهلاك 11 موزة كل يوم، وتحتوي موزة واحدة على ما يقارب 420 ملغ من البوتاسيوم ويؤكد مؤلفو الدراسة من جامعة جنوب كاليفورنيا أن اتباع نظام غذائي يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم فعال مثل مدرات البول.

عندما يكون النظام الغذائي للشخص غنيًا بالبوتاسيوم، تفرز الكلى المزيد من الملح والماء، مما يساعد على إفراز البوتاسيوم، ووجدت الدراسة أن التأثير العلاجي لهذه الأطعمة يتحقق بغض النظر عن كمية الملح التي يستهلكها الإنسان، واكتشف العلماء أن الجسم يوازن نفسه للتحكم في مستويات البوتاسيوم بالملح، وكلما زاد البوتاسيوم في النظام الغذائي، كلما زاد الملح والماء الذي تفرزه الكلى.