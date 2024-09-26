جيش الاحتلال: كشفنا 17 بروفايل مزور لعناصر حزب الله على التواصل الاجتماعي

أعلنت ‏منظومة أمن المعلومات التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية لجيش الاحتلال، أنها أحبطت من خلال نشاط فريد من نوعه، شبكة ضمت العشرات من البروفايلات المزورة ضمن شبكة لمخربين تابعين لمنظمة حزب الله، الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعية باعتبارها وسيلة لجمع المعلومات الاستخباراتية بهدف التحايل على جنود جيش الدفاع، ومحاولة استخراج المعلومات الحساسة منهم عن موقعهم في القواعد العسكرية في أنحاء البلاد ومواقع القوات.

‏وأضاف جيش الاحتلال في بيان عبر حسابه: أن هؤلاء العناصر ينتحلوا هوية شخصيات وهمية عبر الشبكة التي تعرّف نفسها في بعض المناسبات وكأنها تابعة لجنود جيش الدفاع. وقد أدارت هذه الشخصيات علاقات شخصية مع جنود من خلال المراسلات، والتسجيلات ومكالمات الفيديو.

البروفايلات المزورة

‏وأشار الاحتلال، إلى أن جيش الدفاع يستخدم العديد من القدرات المتطورة من أجل العثور على البروفايلات المزورة، بغية الحفاظ على قواته في الفضاء الإلكتروني من العناصر المعادية.

‏ولفت جيش الاحتلال، إلى أنه يُعد تتبع الجنود عبر شبكات التواصل الاجتماعية إحدى الوسائل التي يلجأ إليها العدو لإثراء معلوماته الاستخباراتية.