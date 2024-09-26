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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد تشطيبات بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بتققد أعمال التشطيبات الجارى تنفيذها بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، ويرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.


وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، أعمال تشطيب الوحدات السكنية والفيلات بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، حيث وجه بسرعة إنجاز أعمال التشطيبات، وإنهاء أعمال تنسيق الموقع، موضحاً أن مساحة الحى تبلغ 885 فداناً، ويتم تنفيذه طبقاً لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.

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