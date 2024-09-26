وزير الإسكان يتفقد تشطيبات بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بتققد أعمال التشطيبات الجارى تنفيذها بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، ويرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.



وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، أعمال تشطيب الوحدات السكنية والفيلات بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، حيث وجه بسرعة إنجاز أعمال التشطيبات، وإنهاء أعمال تنسيق الموقع، موضحاً أن مساحة الحى تبلغ 885 فداناً، ويتم تنفيذه طبقاً لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.