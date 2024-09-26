أمين الفتوى: المتحدث في السوشيال بجهل يحمل الأمانة أمام الله

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة وجود معايير وشروط واضحة لتقديم المحتوى على منصات السوشيال ميديا.

ولفت إلى أن السوشيال ميديا تمثل سلاحًا ذو حدين، ويجب على كل مستخدم أن يتحلى بالمسؤولية، فليس كل إنسان مؤهلا لتقديم النصيحة أو التعليم، حيث يجب أن يكون لديه تخصص ودراية بما يقدمه، لأنه سيتحمل أمانة ذلك أمام الله.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الفتوى"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "هل لكل إنسان أن يقدم محتوى على السوشيال ميديا؟، بالتأكيد لا.. فالأقوال والأفعال تخضع للمراقبة من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأي شخص أن يدعو أو ينصح أو يعلم دون أن يكون مؤهلاً لذلك".

وأضاف: "يجب أن يكون كل إنسان عالما بنفسه، ومؤمنا بأنه مسؤول أمام الله عن كل ما يتحدث به، فإذا كنت ستتحدث في محتوى تعليمي، فيجب أن تكون متقنا لذلك، التخصص أمر ضروري".

وأشار إلى أن التعليم يختلف عن الوعظ والدعوة، فكل نوع له أسلوبه الخاص، ولا يمكن لأي شخص أن يكون بارعا في كل شيء، مؤكدا على أهمية أن يتوجه كل من يقدم محتوى إلى الله بنية صادقة في نفع الناس، مشدداً على ضرورة أن يكون المتخصص في مجال معين قادرًا على تقديمه بشكل جيد.

بالفيديو.. أمين الفتوى: تصوير الأشخاص دون إذنهم حرام

تصوير الأشخاص دون إذن



وأشار إلى أن تصوير الأشخاص دون إذنهم، يعد تعديًا على حقوق الآخرين ويعتبر حرامًا في الدين.

وأوضح: "لا يجوز تصوير أي شخص أو توثيق حديثه دون موافقته، بغض النظر عن الهدف، الأذى الناتج عن ذلك قد يكون كبيرًا، سواء كان من خلال تسريب صور أو مقاطع تتعلق بحياتهم الخاصة."

ونوه إلى أن البعض يبرر هذا التصرف بالقول إن الجميع يفعلون ذلك، لكن لا يجوز القياس على الخطأ، إذا كان هناك من يرتكب خطأ، فلا يمكن أن يكون ذلك مبررًا لي للقيام بنفس الفعل. يجب علينا أن نلتزم بمبادئ الأخلاق ونكون قدوة للآخرين".