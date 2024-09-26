أسلم في السجن ويصر على براءته.. أمريكي يزلزل المشاعر برسالة قبل إعدامه

أقدمت السلطات الأمريكية في بداية الأسبوع الحالي على تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين مارسيلوس وليامز، الذي ظل يؤكد براءته لأكثر من 20 عامًا من جريمة قتل امرأة في ضواحي سانت لويس، وقد حظي بدعم واسع من قبل العديد من المناصرين.

ويليامز، البالغ من العمر 55 عامًا، وهو رجل أسود، تم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحقه مرتين، وأصر على براءته من جريمة الطعن القاتل التي تعرضت لها فيليسيا جايل، الصحفية السابقة ذات البشرة البيضاء، في عام 1998.

وأشار محامٍ يمثل ويليامز إلى وجود تمييز عنصري في عملية اختيار هيئة المحلفين، لافتًا إلى أن أدلة الحمض النووي في القضية لم تُعالج بشكل صحيح.

يصر ويليامز على براءته

وبحسب CNN، حُرم ويليامز من الحصول على عفو في اللحظة الأخيرة من المحكمة العليا الأمريكية، بعد أن رفضت محكمة ولاية ميسوري طلبات الرأفة التي قدمها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وخلال المحاكمة، اتهم ممثلو الادعاء ويليامز باقتحام منزل جايل في أغسطس 1998 وطعنها 43 مرة باستخدام سكين جزار، قبل أن يسرق حقيبتها وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بزوجها.

طعنت الصحفية ٤٣ مرة

وقد أثار محامو ويليامز مخاوف بشأن كيفية التعامل مع قضيته، مشيرين إلى أن المحلفين السود تم استبعادهم بشكل غير عادل من محاكمته، مؤكدين أنه لا يوجد دليل جنائي يربط ويليامز بمسرح الجريمة.

وقبل تنفيذ حكم الإعدام، تم تقديم ورقة له ليكتب عليها كلمات تعبر عن الندم أو اعترافه بالجريمة، أو وصية، أو رسالة، لكنه بدلاً من ذلك، كتب "الحمد لله على كل حال"، ثم أُعدم بحقنة في الوريد.

وأفادت تقارير إعلامية أن ويليامز اعتنق الإسلام أثناء وجوده في السجن، وأطلق على نفسه اسم "خليفة"، وأصبح إمامًا للمسلمين هناك.

ترك ويليامز رسالة مؤثرة

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