رئيس جزر القمر ينجو من عملية طعن والعثور على المنفذ ميتًا في زنزانته

نجا رئيس جزر القمر غزالي عثماني، من عملية طعن بسكين شرطي يبلغ من العمر 24 عاما، أسفر عنها إصابه بالغة تخطاها بعد إسعافه، أمس (الجمعة) وعثرت الشرطة على المهاجم ميتاً في زنزانته اليوم السبت.

وقالت رويترز، إن الهجوم وقع نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش) أمس في بلدة سليماني إتساندرا شمال العاصمة موروني مباشرة.

الرئيس بخير

واعلن وزير الطاقة أبو بكر سعيد أنلي، في مؤتمر صحافي في موروني اليوم: «الرئيس بخير ليس لديه مشكلات صحية، لقد خرج من منطقة الخطر».

وقالت المتحدثة باسم حكومة جزر القمر فاطمة أحمد صباح، اليوم خلال مؤتمر صحافي، إن غزالي في صحة جيدة للغاية وموجود في منزله برفقة عائلته.

نفذ الطعن خلال حضوره جنازة

وتعرض غزالي للهجوم أمس أثناء حضوره جنازة، ولم يتم تحديد دافع الهجوم بعد، وكان المهاجم أحمد عبدو في إجازة منذ يوم الأربعاء، قبل أن ينفذ الهجوم الذي وقع أمس.

عثر على المنفذ مقتولا في زنزانته

تم وضع عبدو في زنزانة بعد احتجازه؛ لكن المدعي العام في جزر القمر، علي محمد جنيد، قال في مؤتمر صحافي منفصل: «في صباح السبت، عندما ذهب المحققون لرؤيته، وجدوه ملقى على الأرض، وكانت جثته هامدة» ويجري تحقيق لتحديد دوافع الهجوم وسبب وفاته.

وفي مايو ، أدى عثماني اليمين الدستورية لولاية رابعة في منصبه، بعد انتخابات متوترة في يناير يزعم خصومه أنها شابتها عمليات تزوير. وينفي المسؤولون هذه المزاعم.