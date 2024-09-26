تقلبات الوزن تزيد بشكل خطير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

درس العلماء عملية زيادة الوزن بعد التوقف عن اتباع نظام غذائي وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن التقلبات في وزن الجسم يمكن أن تسبب نوبة قلبية وسكتة دماغية وحتى الموت إذا كان الشخص يعاني في البداية من مشاكل في القلب.

وكان مؤلفو العمل متخصصين من مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقام العلماء بتحليل البيانات المتعلقة بالحالة الصحية ومؤشر كتلة الجسم لـ 9.5 ألف مريض مصاب بأمراض القلب التاجية، والتي تم جمعها على مدى فترة مراقبة مدتها أربع سنوات. وأظهر التحليل أن تقلبات الوزن تؤثر على زيادة خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتطور قصور القلب.

ووجد مؤلفو الدراسة أن "كل رطل أو كيلوغرام يتم اكتسابه أو فقده يزيد من خطر تفاقم مشاكل القلب والأوعية الدموية بنسبة 4%، وخطر الوفاة بسبب هذه الأسباب بنسبة 9%".

ووفقا للخبراء، فإن تقلبات الوزن تسبب تغيرات هرمونية محددة لها تأثير سلبي على القلب.

على وجه الخصوص، اتضح أنه في المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب، كان خطر الوفاة أثناء التغيرات المفاجئة في الوزن أعلى بنسبة 124٪، وكان خطر احتشاء عضلة القلب أعلى بنسبة 117٪، وكان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بنسبة 136٪ من المرضى الذين يعانون من وزن مستقر.