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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قفزة في حصيلة تفشي الكوليرا بالسودان

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت وزارة الصحة السودانية، إن حصيلة القتلى جراء تفشي الكوليرا في السودان ارتفعت نحو 100 شخص أو ما يقرب من 20 بالمئة خلال يومين فقط، في إشارة لانتشار المرض بسرعة أكبر.

 

وأعلنت صحة السودان، أنه حتى الآن بلغ أعداد الذين لقوا حتفهم إلى  473 شخصا، بسبب الكوليرا منذ بدء موسم الأمطار في البلاد قبل شهرين، وسط ظهور 14944 حالة إصابة بالكوليرا في 10 ولايات، مع ظهور 386 حالة جديدة، وتوفى 6 أشخاص الثلاثاء في 6 ولايات فقط.

 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

وسلمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 404 لاف جرعة لقاح للسودان في 9 سبتمبر، ومن المتوقع إطلاق حملات تطعيم في الولايات المنكوبة.

 

ونفذ الجيش السوداني عملية عسكرية في الساعات الأولى من صباح الخميس بهدف السيطرة على عدة مناطق بالخرطوم كانت خاضعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

 

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن التحركات العسكرية والغارات الجوية للجيش تكثفت بمنطقتي الخرطوم وأم درمان، وهي الأعنف التي تشهدها العاصمة منذ أشهر.

 

وأكد متحدث عسكري سوداني استمرار العمليات، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

 

فيما ردت قوات الدعم السريع التي تسيطر على الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية الثقيلة.

 

ويخاطر الاحتدام الحالي للقتال بتوسيع وترسيخ الصراع المسلح؛ واستقطاب عرقي أعمق للمجتمع السوداني، وبالمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

 

 

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