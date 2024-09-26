إزالة 5 حالات تعدى بقروي الشعانية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية لبناء مخالف للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء ذلك بحضور منال همام رئيس مجلس قروى الشعانية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالف .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ عدد 5 حالات ازالة فورية عبارة عن سور بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت على مساحة ( اربعة قيراط) تقريبا برتفاع متر واحد تقريبا بالاضافة الى حالة تعدى اخرى بالبناء الخالف على مساحة على مساحة ثمانيين مترا بارتفاع حوالى متر ونصف تقريبا، بعزبة البوصة التابعة لزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية، وتمت الازالة حتى سطح الارض.

وأشار إلي أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

كما تم تنفيذ ازالة فورية عبارة عن بناء سور مخالف للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة بمركز نجع حمادي بقنا .

جاء ذلك بحضور مصطفى عمران رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة وفنى التنظيم ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه اثناء قيام رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة بالمرور والمتابعة لتفقد اعمال النظافة وحالات البناء المخالف تلاحظ له تشوين مواد بناء عبارة عن بلوك ابيض ومونة الاسمنت وبناء سور بارتفاع نصف متر على مساحة قيراط ونصف تقريبا بناء على ارض زراعية، فتم التدخل على الفوى وتم تنفيذ الازالة الفورية وتمت الازالة حتى سطح الارض وتم التنبية على المواطن المخالف برفع مخلفات الهدم واعادة زراعة الارض مره اخرى .

ولفت أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.