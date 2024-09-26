رئيس ازهرالغرببة يجتمع بشيوخ ومسئولي الماليات بالمعاهد النموذجية

عقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، ومدير التعليم النموذجي، أماني أبو سبل، وبحضور إبراهيم البنهجاوي، المدير المالي، ومسئول الحسابات الخاصة بالمنطقة، اجتماعًا اليوم الخميس بشيوخ معاهد ومسئولي الماليات بالمعاهد النموذجية.

تناول الاجتماع مناقشة الجوانب الإدارية والمالية والتعليمية، وفقًا للائحة المعاهد النموذجية الجديدة، مناقشة الصعوبات التى تواجههم وكيفيه تذليلها، تبادل الخبرات بين المعاهد النموذجية وبعضها، وإعداد تقارير دورية لسيرالعمل بالمعاهد، وكذلك متابعة معلمى اللغات والنموذجي الذين تم تدريبهم فى الفترة السابقة للارتقاء بالعملية التعليمية بالمعاهد النموذجية.

يأتي ذلك في ضوء متابعة مدير المنطقة الأزهرية للعملية التعليمية والإدارية بمعاهد الغربية والاطمئنان علي الإجراءات المتبعة لسلامة العملية التعليمية.