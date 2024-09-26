وكيل صحة الشرقية: إنهاء المشروعات المتعثرة أولوية أولى للإرتقاء بصحة المواطن

قال الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الإنتهاء من المشروعات الصحية المتعثرة بمحافظة الشرقية؛ يعد أولوية قصوى للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتور هاني جميعة بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجمعية الشبان العالمية فرع القرين والذي يمثلها الدكتور فتحي محمد سليم رئيس مجلس الإدارة، لاستكمال المبنى الخرساني بمستشفى القرين المركزي، والمبني منذ عام ٢٠١٩ بدعم من المجتمع المدني ولم يتم استكماله، وذلك اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور النائب المهندس إبراهيم شحاتة عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نورهان سليم مديرة إدارة التخطيط بالمديرية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني لتطوير المنشآت الصحية والأقسام الطبية المختلفة بمستشفيات المحافظة، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيراً إلى الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتحرص على توفير كافة سُبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة، للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية العلاجية المقدمة للمرضى والمواطنين، مقدماً الشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية وجميع العاملين بها على هذا التعاون المثمر، والذي يصب في مصلحة المواطن الشرقاوي.

ويشمل بروتوكول التعاون الذي وقع مع جمعية الشبان العالمية، استكمال المبني الخرساني المكون من دور أرضي وعدد ٥ أدوار، وتنفيذ كافة التشطيبات والأنظمة الحيوية "الالكتروميكانيكال" طبقاً للمعايير التصميمية للمنشآت الصحية، وطبقاً للبرنامج الوظيفي المعتمد من وزارة الصحة والسكان، والذي يضم "قسم أشعة، وعيادات خارجية، وغسيل كلوي، وعناية مركزة، وأقسام داخلية"، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة القرين.