مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم "أحمد جمال"، من فك لغز العثور على جثة شاب في الثلاثينات من عمره بمنطقة البركة بأبوعطوة.

وشكلت مباحث مركز الإسماعيلية فريق بحث بإشراف العميد "أيمن المنشاوى" ضم الرائد أحمد عاطف، والنقباء: أحمد ممتاز، محمود طارق، عمرو أشرف، محمود جهاد القمحاوي، لتحديد هوية المتوفى، والمتهمين ومعرفة سبب الواقعة.

وأفادت التحريات والبحث الجنائي ان المتوفى يدعي "محمود. ع" مقيم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية يبلغ من العمر 39 عاماً، فيما كشفت المباحث بقيام مجهولين مستقلين سيارة ربع نقل ألقو جثة شاب على إحدى الطرق بالإسماعيلية.

وتوصلت التحريات أنه كان بصحبة 5 أشخاص- مقيمين بمحافظة الشرقية حال قيامهم بالتنقيب عن الأثار بمنزل أحدهم.

وتمكنت مأمورية مكبرة من ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين وجود حفرة داخل حوش منزل أحدهم.

وأقروا المتهمين بأنه حال تواجد المتوفى داخل الحفرة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار إنهالت عليه الرمال فقاموا بإنتشال جثمانه وإلقائه بمكان العثور عليه وفروا هاربين.