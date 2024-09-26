الأوقاف تفتح باب المشاركة في الكتابة حول محاورها الاستراتيجية الأربعة

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية المحاور الاستراتيجية الأربعة وهي:

المحور الأول : مواجهة التطرف - من خلال مواجهة فكرية جادة في كل ما يتعلق بمفاهيم الفكر المتطرف، ومحاربة كل صور الإرهاب والتطرف والتكفير والعنف، وتفكيك منطلقات وأفكار هذه التيارات.

المحور الثاني : مواجهة التطرف اللاديني - المتمثل في تراجع القيم والأخلاق مثل مواجهة الإلحاد، والإدمان، والانتحار، والتنمر، والتحرش، والزيادة السكانية، وارتفاع معدلات الطلاق، وفقدان الثقة، مواجهة شاملة لكل مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي.

المحور الثالث : بناء الإنسان - من خلال بناء شخصية الإنسان ليكون قويا شغوفًا بالعلم شغوفا بالعمران واسع الأفق وطنيا منتميا مقدما الخير للإنسانية وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس.

المحور الرابع : صناعة الحضارة - من خلال الابتكار في العلوم والمساهمة في عالم الذكاء الاصطناعي وفي اختراق أجواء الفضاء وفي ابتكار النظريات والحلول العلمية لعلاج أزمات الإنسان و للإجابة على الأسئلة الحائرة.

وقررت وزارة الأوقاف أن تفتح باب المشاركة من خلال الكتابة في أحد هذه المحاور الاستراتيجية الأربعة، والمطلوب من كل من يستطيع من الأئمة المشاركة بكتابة مقال أو أكثر في محور من هذه المحاور الاستراتيجية أو جميعها،

وسوف يتم تقييم المقالات الواردة، واختيار أجودها بحثا ومعالجة للفكرة وجمعا للمادة العلمية وتحليلا، وابتكارا، على أن يتم نشر ما يتم اختياره وفق المعايير العلمية من تلك المقالات للنشر في مجلة منبر الإسلام، أو على صفحات الوزارة، أو تكريم أصحابها

ويتم إرسال المقالات عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGzOewYOCvOX1XpifsoOSznprA8RAbh4qewd-UiCp6RD1JbA/viewform?usp=sf_link