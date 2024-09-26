مكتبة الاسكندرية تحتفل للعام السابع عشر ب “ العلوم فى مصر القديمة”

افتتح مركز القبة السماوية العلمي، التابع لقطاع التواصل الثقافي في مكتبة الإسكندرية ، اليوم احتفالية العلوم للعام السابع عشر على التوالي، في «قرية العلوم» بالساحة الخارجية (البلازا) في رحاب مكتبة الإسكندرية.

تتناول احتفالية العلوم هذا العام موضوع «العلوم في مصر القديمة»، حيث تُقام العديد من ورش العمل التي تسلط الضوء على المجالات العلمية في مصر القديمة، مثل: الطب والهندسة وعلم التحنيط والزراعة والصناعات القديمة والكتابة الهيروغليفية وصناعة الورق.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تتضمن الفعاليات رحلة تصويرية داخل مقبرة الملك «توت عنخ آمون»، وعروضًا علمية تفاعلية تحت عناوين «ملكات مصريات» و«الرحلة» و«الملك أحمس».

الجدير بالذكر أن احتفالية العلوم تُعد مهرجانًا عامًا يهدف إلى تعزيز مكانة العلم في المجتمع، حيث يوفر فرصة للجمهور من جميع الأعمار والخلفيات الثقافية للتساؤل والنقاش والاستكشاف من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية.

وتتركز فعاليات الاحتفالية في "قرية العلوم"، التي تتضمن وحدات عرض متنوعة تستضيف عروضًا وأنشطة تفاعلية مختلفة.

من جانب اخر أكد مدير مكتبة الإسكندرية أن دور المؤسسات الثقافية مهم في مواجهة التطرف وترسيخ المثل العليا والجمال، فضلا عن أن دور مكتبة الإسكندرية تنويري محلي وإقليمي خاصة في مواجهة التطرف، خاصة وأن العقول المفكرة هي القادرة على محاربة تلك الأفكار، وأن المؤسسات الثقافية لها دورٌ كبيرٌ في ترسيخ مفاهيم المثل العليا والجمال، وتعمل دائمًا على تحقيق تلك الأهداف خلال مسيرتها.

جاء دلك خلال الاجتماع السنوي لأعضاء وشباب الباحثين المنتسبين للشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية، الذي عُقد افتراضيا بحضور الدكتورة صباح المؤمن، نائب رئيس أكاديمية العالم للعلوم للدول النامية للمنطقة العربية، والدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد من العلماء والأساتذة الجامعيين أعضاء الأكاديمية، وشباب الباحثين المنتسبين للأكاديمية من مختلف الدول العربية مثل لبنان والأردن وليبيا والسودان وتونس والكويت وسلطنة عمان.

أكد الدكتور أحمد زايد اعتزاز مكتبة الإسكندرية باستضافة الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية منذ عام 2005 من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة. كما أكد على سعي مكتبة الإسكندرية لدعم التَميُّز العلمي في المنطقة العربية، وبناء القدرات العلمية للعلماء العرب، خاصةً شباب العلماء.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى حرص الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية على الاهتمام بشباب الباحثين ودعمهم، حيث يقوم من خلال أنشطته السنوية بتعزيز القدرات العلمية والتميز العلمي للعلماء العرب، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتعزيز المجتمع العلمي بالمنطقة العربية ودعم ثقافة الابتكار والانفتاح على الآخر.

وأضاف الدكتور أحمد زايد أن العالم يشهد سباقًا علميًّا محمومًا تتصدر فيه المجتمعات التي تدعم إنتاج المعرفة وتوظيفها في تنمية مجتمعاتها، وأنه لم يعد هناك خيار أمامنا سوى مواكبة هذه الوتيرة العلمية المتسارعة لضمان مستقبل مزدهر. وفي هذا السياق، تعتز مجتمعاتنا العربية بما تملكه من ثراء علمي وفكري، ومن عقول متميزة في مختلف المجالات التي تمثل امتدادًا لحضارات عظيمة.