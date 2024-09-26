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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

موعد وقناة عرض مسلسل مسار إجباري

عصام عمر وأحمد داش
عصام عمر وأحمد داش

أعلنت قناة "القاهرة والناس"، عن عرض مسلسل مسار إجباري ، للنجوم الشباب عصام عمر وأحمد داش يوميًا في تمام الساعة الـ8 مساءً على شاشة "القاهرة والناس"، ابتداءً من 2 أكتوبر المقبل، ويعرض المسلسل الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحاً.

 

مسلسل مسار إجباري من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومكون من 15 حلقة، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

وتدور قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا عن والدهما وأنهما أخوة، ويكره كلًا منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

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