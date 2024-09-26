وزير الصحة يستقبل السفير السنغالي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد كيموكو دياكيتي، سفير جمهورية السنغال لدى القاهرة، اليوم الخميس؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الجانبان عن مدى عمق وترابط العلاقات التاريخية بين مصر والسنغال، مما يؤكد أهمية العمل على قدم وساق بين البلدين لتعزيز أواصر التعاون بمختلف المجالات لاسيما المجال الصحي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الموقف الحالي للتعاون بين مصر والسنغال في مجال الرعاية الصحية، وفرص التعاون المستقبلي بين البلدين في ملف الصناعات الدوائية، ومجالات التدريب المشتركة.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية تبادل الخبرات بين الفرق الطبية بمصر والسنغال من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة، كما وجه الوزير بمشاركة خبرات مصر في التخصصات الطبية المختلفة وعلى رأسها جراحات القلب والأوعية الدموية، بالإضافة لمجالات الرعاية الصحية في مجال الطب الوقائي والرعاية الأولية، والتعاون في مجال الرصد الوبائي والأمراض المعدية، مشيرا ً إلي دعوة السفير السنغالي لحضور النسخة الثانية من مؤتمر السكان والتنمية في شهر أكتوبر 2024.

من جانبه، هنأ السفير السنغالي، الدكتور خالد عبدالغفار على تجديد الثقة كنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان، معربا ًعن تطلعه للتوسع فى تنفيذ خطط مشتركة فى شتى المجالات الصحية في مصر، منوها ً إلى دعمه للتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة في العديد من الملفات.

حضر الاجتماع، الدكتورة بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

