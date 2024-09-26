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الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,534 شهيد و 96,092  مصابا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41,534 شهيد و 96,092  اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

 

وقالت وزارة الصحة في غزة، في التقرير الاحصائي لليوم ال 356 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 39 شهيد و 86 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

 

وأهابت وزارة الصحة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط الوزارة، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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