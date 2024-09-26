جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي لألزهايمر

احتفلت كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمي للالزهايمر ، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية عن مرض ألزهايمر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس ادارة المستشفيات الدكتورة هالة سمير سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة منار مصطفي عادل مأمون، رئيس قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار.

محاضرات احتفالية جامعة عين شمس

تضمنت الاحتفالية عدة محاضرات توعوية للمجتمع ومقدمي الخدمة الطبية، حيث قدمت الدكتورة غادة محمد مراد، أستاذ ورئيس قسم التمريض النفسي والصحة النفسية جامعة عين شمس والأمين العام لجمعية الزهايمر مصر محاضرة حول أنشطة وخدمات جمعية الزهايمر مصر، وتحدثت عن تاريخ إنشاء الجمعية ودورها في رفع الوعي المجتمعي.

كما ألقي الدكتور محمد شوقي خاطر الأستاذ بقسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار محاضرة تفاعلية بعنوان: احمي نفسك من مرض الألزهايمر، سلط من خلالها الضوء على أهمية الحياة الصحية و التواصل الفعال للحمياة من مشاكل الذاكرة.

ثم ألقت الدكتورة هبة جمال صابر الأستاذ المساعد بقسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار في جامعة عين شمس، محاضرة بعنوان: "ألزهايمر مش بس نسيان.. التغيرات النفسية والسلوكية" ، تحدثت فيها عن الأعراض النفسية والتغيرات السلوكية التي تصاحب مرض ألزهايمر وكيفية التعامل معها.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود كلية طب جامعة عين شمس في تعزيز التوعية المجتمعية عن مرض ألزهايمر.