افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، فرع توثيق العاصمة الإدارية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة بالسوق التجارية NI- 1 بالحى الحكومى.

وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة

جاء ذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارتي العدل والاتصالات.

ويأتي افتتاح مكتب توثيق العاصمة الإدارية الجديدة استمراراً لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى تقديم خدمات التوثيق تيسيراً على المواطنين من طالبي الخدمة ، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية عبر مقار لائقة، ويعمل هذا الفرع بنظام الشباك الواحد، ويقدم كافة أعمال التوثيق المختلفة خلال الفترة الصباحية لطالبى خدمة التوثيق، والذى بدأ العمل به اعتباراً من اليوم، ويعد هذا الفرع أول فرع للتوثيق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلك يبلغ عدد فروع التوثيق 737 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وجدير بالذكر أن افتتاح هذا الفرع يعد تجسيدًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها وميكنتها ، بما يكفل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بسهولة ويسر.