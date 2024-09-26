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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ أسوان يتفقد معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية

بوابة الوفد الإلكترونية

ضمن فعاليات إحتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمى ، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية لأيادى مصر، والذى تم تنظيمه بحديقة درة النيل ليضم 75 عارضه من سيدات أسوان ، وشباب قادرون بإختلاف وذلك بالتعاون بين منصة أيادى مصر ، ومديريات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة.

وأثناء تفقد مكونات المعرض بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات التنفيذية ، وعقب ذلك وخلال لقاءه بالعارضات بمعرض أيادى مصر أوضح إسماعيل كمال على أنه سيتم التنسيق لإقامة معرض دائم لأصحاب الحرف البيئية والمشغولات اليدوية التراثية بالقاهرة لتحقيق التسويق الجيد لهم ، مشيداً بالمواهب الإبداعية والإبتكارية لسيدات أسوان ، ولشباب قادرون بإختلاف فى تصميم وإنتاج هذه المنتجات التى تكتسى باللمسات الجمالية المتميزة .

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