محافظ أسوان يتفقد معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية

ضمن فعاليات إحتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمى ، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية لأيادى مصر، والذى تم تنظيمه بحديقة درة النيل ليضم 75 عارضه من سيدات أسوان ، وشباب قادرون بإختلاف وذلك بالتعاون بين منصة أيادى مصر ، ومديريات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة.

وأثناء تفقد مكونات المعرض بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات التنفيذية ، وعقب ذلك وخلال لقاءه بالعارضات بمعرض أيادى مصر أوضح إسماعيل كمال على أنه سيتم التنسيق لإقامة معرض دائم لأصحاب الحرف البيئية والمشغولات اليدوية التراثية بالقاهرة لتحقيق التسويق الجيد لهم ، مشيداً بالمواهب الإبداعية والإبتكارية لسيدات أسوان ، ولشباب قادرون بإختلاف فى تصميم وإنتاج هذه المنتجات التى تكتسى باللمسات الجمالية المتميزة .