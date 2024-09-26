محافظ الدقهلية يكرم 33 من المتفوقين رياضيًا في الالعاب الفردية والجماعية

كرم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عدد 33 من المتفوقين رياضيا في الالعاب الفردية والجماعية والحاصلين علي بطولات عالمية ودولية واقليمية ومحلية من ابناء الدقهلية وذلك خلال احتفالية كبيرة اقامتها المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة.

حيث منح المحافظ المكرمين دروع التفوق وشهادات التقدير اعترافا وتقديرا لبطولاتهم وتفوقهم ونبوغهم المشرف وذلك بحضور ومشاركة الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، و بعض أعضاء مجلس النواب والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور ايمن ربيع وكيل مديرية الشباب والرياضة و طارق دهب وكيل مديرية الشباب والرياضة والمحاسب ايهاب صفوت فوده رئيس مجلس ادارة نادي الحوار و حاتم عبد الرحيم نائب رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد وعدد من رؤساء الاندية ومراكز الشباب.

واكد مرزوق علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للرياضة والرياضيين في مصر وفي عهده شهدت الرياضة بمختلف أنواعها نقله نوعيه سواء في الالعاب الجماعية مثل كرة القدم أو الالعاب الفردية مثل الكاراتية أو المصارعة أو غيرها وقال مضيفا ان المحافظة بصفة خاصة ومصر كلها قد تشرفت وشعبها بما حققه هؤلاء الأبطال من بطولات محلية واقليمية ودوليه ومن تكريمات فهم يستحقون ذلك لرفعهم راية مصر عالية خفاقة في سماء الرياضة الدوليه والعالمية

واشار مرزوق الي ان الأسرة المصرية هى صاحبة الإنجاز الكبير فى الرياضة المصرية بما تتحمله من مشاق وبما تقدمه لأبنائها من تضحيات وتبعات وما تتحمله من مسئوليات لتهيئة المناخ الملائم لابنائهم لتحقيق التفوق والتميز والنبوغ .

كما اشار الي ان الدقهلية لديها طاقات إبداعية غير محدوده في كافة المجالات ولابد من دعم الرياضة واكتشاف المواهب حيث أكد المحافظ علي دعمه الكامل لكافة الكيانات والمؤسسات الرياضية بالدقهلية حتي يخرج لنا ابطال يرفعوا راية الدقهلية ويمثلوا مصر في كافة المحافل الدولية ، مشيراً إلي أن الدقهلية محافظة رائدة في كافة المجالات مضيفا ان سيقدم كل الدعم لشبابنا الرياضيين من أجل أن يحققوا أحلامهم وطموحاتهم ويستكملوا مسيرة العطاء من أجل رفعة اسم مصر دوما محليا ودوليا.

وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب محمد ثروت المتولي مركز شباب الشركة 2 بادارة شباب دكرنس وخلال الاحتفالية قدمت وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من رؤساء الاندية الدروع لمحافظ الدقهلية عرفانا وتقديرا منهم لدعمه المتواصل للرياضة والرياضيين بالدقهلية، والجدير بالذكر ان برنامج الاحتفالية تضمن استعراض فيلما تسجيليا اعدته مديرية الشباب والرياضة عن الانجازات التي حققتها خلال ال6 شهور الاخيرة والمشروعات الجاري العمل حاليا وعلي رأسها مشروع تطوير استاد المنصورة.