الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

إجتماع بديوان عام
إجتماع بديوان عام المحافظة

ترأس اليوم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 وذلك بحضور نائبه محمد موسي ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، ومدير عام شئون مكتب المحافظ ، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بالديوان العام ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ومدير مديرية الطرق، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة   .
 حيث تم استعراض موقف عدد من المشروعات المستهدفة بالخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ، منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة ، واستكمال وإنشاء المواقف والاسواق النموذجية  ، وتم مناقشة مشروعات رصف وتطوير الطرق  لعدد 55 طريق بإجمالي أطوال 93 كم2 بنطاق المحافظة  ، وأعمال  تطوير النقل الجماعي والمواصلات المحلية من خلال إقامة مواقف  لسيارات الأجرة بمدن شبين وتلا ومنوف .
 وفي قطاعي الادارة المحلية والدعم الفني  وتحسين البيئة جاري توريد اّلات ومعدات النظافة العامة بإجمالي  عدد 7 سيارات شفط مياه ،4 قلاب 20 طن ، 3 قلاب 50 طن ، 2 كساحة للتدخل السريع ) بنطاق المحافظة  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم الانتهاء من عمل المعاينات على قطع أراضي لإنشاء واستكمال إنشاء عدد 3 أسواق بتلا وبركة السبع والشهداء ، وكذا إنشاء 19  محل  تجاري بحي شرق ، فيما تم استعراض ومناقشة إستكمال تطوير كورنيش حي غرب شبين الكوم وتطوير عدد 5 ميادين منوف وأشمون والشهداء  وممشى سرس الليان .
 هذا ووجه محافظ المنوفية  بالمتابعة  المستمرة  والتواجد الميداني لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة  وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والإلتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال ، مشيراً إلى متابعته  الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.

الجريدة الورقية