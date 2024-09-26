محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 وذلك بحضور نائبه محمد موسي ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، ومدير عام شئون مكتب المحافظ ، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بالديوان العام ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ومدير مديرية الطرق، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة .

حيث تم استعراض موقف عدد من المشروعات المستهدفة بالخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ، منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة ، واستكمال وإنشاء المواقف والاسواق النموذجية ، وتم مناقشة مشروعات رصف وتطوير الطرق لعدد 55 طريق بإجمالي أطوال 93 كم2 بنطاق المحافظة ، وأعمال تطوير النقل الجماعي والمواصلات المحلية من خلال إقامة مواقف لسيارات الأجرة بمدن شبين وتلا ومنوف .

وفي قطاعي الادارة المحلية والدعم الفني وتحسين البيئة جاري توريد اّلات ومعدات النظافة العامة بإجمالي عدد 7 سيارات شفط مياه ،4 قلاب 20 طن ، 3 قلاب 50 طن ، 2 كساحة للتدخل السريع ) بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم الانتهاء من عمل المعاينات على قطع أراضي لإنشاء واستكمال إنشاء عدد 3 أسواق بتلا وبركة السبع والشهداء ، وكذا إنشاء 19 محل تجاري بحي شرق ، فيما تم استعراض ومناقشة إستكمال تطوير كورنيش حي غرب شبين الكوم وتطوير عدد 5 ميادين منوف وأشمون والشهداء وممشى سرس الليان .

هذا ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والإلتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال ، مشيراً إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.