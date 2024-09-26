إجراء 40 عملية قلب مفتوح بمستشفى جامعة المنوفية خلال شهر

نجح أطباء مستشفى جامعة المنوفية، في تنفيذ عدة عمليات جراحية خلال شهر، في مجال جراحات القلب، لإنقاذ حياة المواطنين في دقة ومهارة عالية تحت إشراف الدكتور محمد النعماني رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

عمليات قلب مفتوح داخل مستشفيات جامعة المنوفية

ونجحت وحدتا جراحات القلب المفتوح، وجراحات ومناظير الصدر في إجراء أكثر من 40 جراحة، في الفترة من منتصف أغسطس إلى منتصف سبتمبر.

إجراء 18 عملية قلب مفتوح



ويتفانى الفريق الجراحي في مستشفى جامعة المنوفية في تقديم مختلف خدماته للمرضى المترددين على قسم جراحة القلب من خلال الطوارئ والعيادات الخارجية، حيث أجرى الفريق الجراحي في الفترة من منتصف أغسطس لمنتصف سبتمبر ما يزيد عن 40 حالة تدخل جراحي.

وأجرى الفريق ما يقرب من 18 حالة جراحة قلب مفتوح تنوعت بين حالات زراعة شرايين تاجية واستبدال الصمامات في للقلب سواء للمرة الأولى أو للحلات الأكثر تعقيدا التي تطلب التدخل للمرة الثانية أو الثالثة.

كما أجرى الفريق الجراحي 25 حالة جراحة صدر، تنوعت بين مناظير الصدر الجراحية 18، وحالات التدخل الجراحي المفتوح 8 حالات.

وفي هذا السياق استقبل الفريق الجراحي، مريضا يدعى ر. ع 52 سنة يعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية، وانسداد بالصمام الميترالي المعدني للمرة الثانية، وتم اجراء جراحة قلب مفتوح طارئة وعالية الخطورة لاستبدال الصمام الميترالي للمرة الثالثة بنجاح، ويتعافى المريض حاليا بالرعاية المركزة لمرضى القلب المفتوح