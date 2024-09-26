تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع السفير الياباني بالقاهرة

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، صباح اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هنأ الوزير بتوليه حقيبة الإسكان، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فى مجال مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، والمدن الذكية، وغيرها من المجالات.

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع اليابان، وخاصة فى ملف مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، من خلال التعاون بين الشركات المصرية واليابانية، لنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال المياه والصرف والتحلية، وتعظيم المنتج المحلى من المعدات والمستلزمات الكهروميكانيكية اللازمة لتلك المشروعات.

واستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذا الطفرة الكبيرة فى مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى -خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري-، وتحلية مياه البحر، والتوسع فى معالجة الصرف الصحى، وإعادة استخدام المياه المعالجة، طبقاً للمعايير الدولية في المجالات المخصصة لذلك، من أجل تعظيم الاستفادة من المياه، واستغلالها بالشكل الأمثل.

كما استعرض المهندس شريف الشربيني، جهود وزارة الإسكان، فى الحكومة الحالية، من خلال العمل على تعظيم الموارد المالية، ووضع استراتيجيات لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضى ومخزون الوحدات السكنية لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها، لتعظيم الاستفادة منها، ومنح الحوافز والتيسيرات لدعم وتشجيع الاستثمار.

وبحث وزير الإسكان، مع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، تعزيز التعاون من خلال المشاركة القوية والفعالة للدولة والشركات اليابانية فى المنتدى الحضرى العالمى، والذى تستضيفه مصر خلال فى الفترة من 4 - 8 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والذى يعد فرصة كبيرة لعرض جهود الدولة المصرية فى مجال التنمية الشاملة، وخاصة التنمية العمرانية، وكذا فرصة لتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، عبر السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، عن رغبة بلاده فى تعميق التعاون مع مصر، وخاصة فى مجالات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، نظراً لما تمتكله الشركات اليابانية من تقنيات حديثة فى تلك المجالات، مشيداً بالتجربة العمرانية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، سواءً في مجال تنمية المدن الجديدة، ومشروعات المرافق، وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

كما رحب السفير أوكا هيروشي، بالمشاركة القوية والفعالة بالمنتدى الحضرى العالمى، من خلال وفد رفيع المستوى، بجانب الشركات اليابانية، حيث يمثل المنتدى فرصة كبيرة لتعزيز وتعميق التعاون بين البلدين، والشركات اليابانية والمصرية فى العديد من المجالات التنموية.