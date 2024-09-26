ضبط راكبين بحوزتهما عملات أجنبية بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بـ مطار القاهرة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 233 من القانون على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".