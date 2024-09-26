أسامة رؤوف: إعلان تكريم إلهام شاهين كان مفاجأة المؤتمر الصحفي

أكد الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أن إعلان تكريم الفنانة الكبيرة النجمة إلهام شاهين خلال الدورة السابعة للمهرجان، المقامة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، كان مفاجأة المؤتمر الصحفي الذى عقد أول أمس الثلاثاء بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان التفاصيل الكاملة للدورة الجديدة للمهرجان.

وأضاف المخرج أسامة رؤوف، أن المؤتمر الصحفى شرف بحضور النجمة نيللي والنجم هاني رمزي، وأن الفنانة نيللي أعلنت خبر تكريم النجمة إلهام شاهين، مشيرا إلى أن قائمة التكريمات تشمل كوكبة من نجوم الفن فى مصر والعالم العربى، وهم : من (مصر) النجمة إلهام شاهين والنجمة نيللي والنجم هاني رمزي، ومن (العراق) الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن (فلسطين) الفنان غنام غنام، ومن (تونس) الفنان منير العرقي.

من جانبها اعربت النجمة إلهام شاهين، عن سعادتها بالتكريم فى مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بنسخته السابعة، المقامة فى الفترة من ١ حتى ٥ أكتوبر المقبل، وقالت إن تكريم الفنان يمنحه سعادة وطاقة إيجابية كبيرة، تدفعه دائما لتقديم المزيد من الأعمال الفنية الناجحة .

يذكر أن إلهام شاهين حصلت على البكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، وانطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، شاركت فى عدد كبير من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، منها : مسرحية "بهلول فى اسطنبول" مع الفنان سمير غانم تأليف يوسف معاطي وإخراج محمد عبد العزيز، ومسرحية "خشب الورد" مع الفنان محمود عبد العزيز والفنان عبد المنعم مدبولي تأليف علي سالم وإخراج هاني مطاوع، مسرحية "كاليجولا" من الأدب العالمى مع الفنان نور الشريف وإخراج سعد أردش، مسرحية "نساء بلا أقنعة" مع الفنانة د.نجاة علي والفنانة جليلة محمود تأليف فتحية العسال وإخراج د. عادل هاشم، ومسرحية "واحد لقى شقة" مع الفنان حسن عابدين تأليف بهجت قمر وإخراج عادل صادق، بالإضافة إلى العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الناجحة.