إنجازات كبيرة لفرق مصر للطيران المشاركة بالنسخة 57 من بطولة الجمهورية للشركات

استمرارا للنجاحات التي تحققها الفرق الرياضية التابعة لمصر للطيران في بطولة الجمهورية للشركات، حصل فريق كرة الماء على المركز الأول بعد تغلبه على فريق الدلتا للسكر في المباراة النهائية، الجدير بالذكر أن الفريق نجح في الحصول على الذهبية للمرة الأولى في تاريخه منذ 22 عام هذا ويقود الفريق فنيا الكابتن شريف محمود وإداريا الكابتن وليد وصفي.

كما حصد فريق الكرة الطائرة بمصر للطيران المركز الأول وكأس بطولة الجمهورية للشركات فوق سن 45 سنة بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق كهرباء المنصورة بنتيجة 0/2، ويقود الفريق فنيا الكابتن هشام صلاح وإداريا كابتن مصطفى حسونة.

كما فاز فريق الجودو ببطولة الجمهورية للشركات بعد فوزه على فريق غزل المحلة بنتيجة 2/3 هذا ويقود الفريق فنيا الكابتن ياسر عبدالحليم وإداريا الكابتن ياسر إبراهيم.

ويأتى ذلك استمراراً للنتائج المتميزة التى يحققها أبناء مصر للطيران في جميع المنافسات، ومن جانبه قدم الطيار خالد رفعت رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي الشكر لجميع أفراد بعثة مصر للطيران المشاركة في البطولة على المجهود الكبير المبذول لرفع اسم مصر للطيران عاليا في شتى المجالات.

كما كان لجهود المكتب التنفيذى للبعثة الرياضية بقيادة الأستاذ أسامة صلاح أمين عام اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي ورئيس البعثة دور كبير فى تحقيق هذه النتائج المشرفة بالإضافة إلى الأستاذ شريف حمودة إداري البعثة والمحاسب حسام البهى المشرف المالى والأستاذ أشرف جرجس بالإدارة العامة للدعاية والإعلام والذين كانوا على تواصل دائم مع الفرق للتنسيق مع الاتحاد العام للشركات والعمل على تلبية جميع احتياجات البعثة الرياضية.