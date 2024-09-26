ارتفاع كبير فى أسعار الطماطم والثوم والبامية بأسواق الإسكندرية

تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة الارتفاع في أسواق الجملة والشعبية بالإسكندرية، من بينها الثوم والطماطم، والبطاطس، والبامية والخيار، وذلك بسبب جشع التجار الذين يضربون بالقوانين عرض الحائط .

رصدت "الوفد" تباين أسعار الخضراوات وعلى رأسها الطماطم التى ارتفع سعرها بشكل ملحوظ مما تسبب فى غضب المواطنين وقد تباينت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة والمحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 40 إلى 45 جنيهًا، فيما بلغ سعر طماطم بلدي فاخرة معبأة نحو 50 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو.

" أسعار الخضراوات والفاكهة "

كما سجل سعر بطاطا حمراء الكيلو 15 جنيهًا والقلقاس 40 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البامية تركى الكيلو 90 جنيهًا والبامية الفلاحى 85 للكيلو وسجل سعر ورق العنب الكيلو 150 جنيهًا وسجل سعر كيلو الثوم 150 جنيهًا وسجل سعر البطاطس الكيلو 25 جنيهًا وسجل سعر كيلو البصل 20 جنيهًا وسجل سعر كيلو فلفل ألوان الكيلو 45 جنيهًا وسجل سعر كيلو الكوسة 20 جنيهًا وسجل سعر كيلو الخيار 25 جنيهًا وسجل سعر كيلو الجزر 45 جنيهًا وسجل سعر كيلو فلفل أحمر 45 جنيهًا وسجل سعر كيلو فلفل رومى أخضر 30 جنيهًا وسجل سعر كيلو باذنجان عروس الكيلو 15 جنيهًا والباذنجان كوبى سعر الكيلو 12 جنيهًا.

أما بالنسبة للأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو برتقال بصرة 25 جنيهًا وسعر المانجو فراشة الكيلو 56 جنيهًا وسجل سعر كيلو عنب بدر فيومى الكيلو 30 جنيهًا وسجل سعر كيلو موز 27 جنيهًا وسجل سعر كيلو الجوافة الكيلو 35 جنيهًا وسجل سعر كيلو بلح الكيلو 65 جنيهًا وسجل سعر كيلو كمثرى الكيلو 60 جنيهًا وسجل سعر كيلو عنب أحمر 55 جنيهًا وسجل سعر كيلو مانجو فص الكيلو 120 جنيهًا وسجل سعر كيلو مانجو عويس 75 جنيهًا وسجل سعر كيلو مانجو زبدة 50 جنيهًا.

"أين مسئولو التموين وجهاز حماية المستهلاك؟"

من جانب آخر انتقد المواطنون الارتفاع الكبير فى الأسعار خاصة فى السلع الغدائية مثل الطماطم والخضراوات مطالبين مسئولى التموين وجهاز حماية المستهلاك بالتدخل لضبط الأسعار وحماية المواطن من جشع التجار بعد الارتفاع المفاجئ فى الطماطم والثوم والخيار وهم السلع الأساسية التى يحتاجها كل بيت.

"خسائر الفلاحين"

بدوره قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين،

إن الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطماطم كان متوقعا نظرا لقلة المساحة المزروعة من الطماطم بعد خسائر الفلاحين المتتالية في العروات السابقة وارتفاع تكلفة الزراعة، مما جعل الكثير من مزارعي الطماطم يقللون من مساحات زراعتهم أو يزرعون محاصيل أخرى في هذه العروة وتأثر الإنتاجية سلبيا بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إضافة إلى أننا في فترة فاصل عروات.

وأكد أبو صدام، أن عدم استقرار أسعار الطماطم يرجع لكثرة الإقبال عليها لأهميتها الغذائية العالية ولكونها سريعة التلف يصعب حفظها طازجة وتستخدم طازجة ومطبوخة ومجففة.

وتابع: “سعر عداية الطماطم وزن الـ25 كيلو تجاوز الـ700 جنيه”، لافتا إلى أن متوسط إنتاج فدان الطماطم حاليا يتجاوز الـ20 طنا بما ينبئ بربح مرض لمزارعي الطماطم يصل لنصف مليون جنيه في الفدان الواحد في حالة بيع كل المحصول بالأسعار الحالية.