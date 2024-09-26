146 ألف منتفع من مبادرة "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه فوفقا لآخر تقرير صادر عن حملة 100 يوم صحة، من خلال إدارة الطب الوقائى , فقد تم ملىء ١٤٦٣٣٤ استمارة استبيان ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن عدد الحالات التي تلقت خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين بلغ ٣٣٦٣ حالة جرى تحويل 127 منهم لعيادة الإقلاع فيما وصل عدد الحالات المحولة لفحص اورام الرئة إلى ٩٤١ ونحو ٤١٥١٦ حالة لاورام القولون وتحضي 941 حالة منهم لععمل منظار .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن حالات عنق الرحم التى جرى فحصها تجاوز 3198 حالة إضافة إى 9462 ضمن أورام البروستاتا مشيراً إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة - القولون- البروستاتا- عنق الرحم) تهدف لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل العبء المرضي والوفيات الناجمه عن تلكا لأمراض، بالاضافة إلى تقديم خدمات التوعية والوقاية مثل المساعدة في الاقلاع عن التدخين

فيما كشف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى ومنسق المبادرات الرئاسية أن المبادرة انطلقت بالدقهلية منتصف أغسطس الماضى و تقدم خدماتها من خلال ٤٥٧ وحدة من وحدات الرعاية في ١٨ ادارة صحيةوتستهدف النساء والرجال من سن 18سنة فما فوق.

وتابع أنه يتم التسجيل بالمبادرة عن طريق التوجه لأقرب وحدة صحية وملئ الإستبيان الخاص بالمبادرة بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر أو عن طريق لينك التسجيل المتوفر على موقع 100 مليون صحة، وبناء على نتائج الإستبيان يتم التوجيه للخطوة التالية سواء كانت لأقرب وحدة صحية أو مستشفى لاستكمال التحاليل والفحوصات والأشعة المطلوبة، ويتم تقديم خدمات المبادرة بشكل مجاني بالكامل.