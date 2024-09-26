وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدارس إدارة حوش عيسى التعليمية

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة داخل عدد من مدارس ادارة حوش عيسى التعليمية اليوم الخميس، ورافقه خلال الجولة الدكتور عماد البنداق مدير عام الإدارة، وتابع إنتظام الطلاب داخل الفصول، وتفاعل الطلاب مع المعلمين ، ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية، وكذا جاهزية المدارس وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل بها، وحرص على تفقد الفصول الدراسية وأقسام المدرسة والقاعات والمعامل والإطمئنان على وصول الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلاب .

كما تابع وكيل تعليم البحيرة، إجراءات وآليات توزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بإنتظام وإنضباط العام الدراسي وسد العجز فى هيئة التدريس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على حسن إستقبال الطلاب ومعاملتهم وتنظيم دخولهم وخروجهم مع المتابعة ،والإشراف من قبل المعلمين ،كما تابع الأنشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية مهارات وقدرات الطلاب واطمان على الانضباط الإدارى والالتزام باللوائح الإدارية والزى المدرسى .

والتاكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والإنصراف وتفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به اولا بأول .

و تفاعل وكيل الوزارة ،مع الطلاب داخل الحجرات الدراسية وإستمع منهم عن بعض مقترحاتهم وحثهم على ضرورة الجد والإجتهاد وقام بتحفيزهم على الإنتظام والإلتزام فى التحصيل الدراسى .

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ،إلي أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الاساسى الذى تركز علية الدولة حاليا ،موجها برفع الوعى الثقافى لدى الطلاب بالمبادرات التى تتبناها الدولة

وفى ختام جولتة شدد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ،على ضرورة تضافر كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومناخ تربوى مناسب ومحتوى علمى متطور وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة مؤكدا على إستمرار جولاتة الميدانية خلال الفصل الدراسي الأول ،على كافة مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة مسار الدراسة والمنظومة التعليمية الجديدة، كمنظومة شاملة ومتكاملة فى جوانبها العلمية والتربوية والثقافية والرياضية، والتى تهدف الى الوصول بالطالب الى الفهم والإبتكار وتنمية المهارات وصقلها.