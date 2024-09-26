جامعة الزقازيق تبحث تعظيم الشراكة الاستراتيجية مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

شاركت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فاعليات الندوة التعريفية عن «سُبل التعاون بين الجامعة والأطراف المعنية بالصناعة» بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة الزقازيق وقطاع الصناعة، وانطلاقاً من ضرورة تعزيز سبل التعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومجتمع الأعمال والصناعة، ورسالته المجتمعية في تقديم الخدمات التي تحقق البعد البيئي والاقتصادي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.



جاءت مشاركة الجامعة فى القطاعات المختلفة بكليات «الهندسة، والطب، والتمريض، والزراعة، وقطاع العلوم، والحقوق» تحت عنوان «تعظيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجامعات وقطاع الصناعة» نحو تنمية اقتصادية مستدامة.

أكدت يسرى أهمية عقد تلك الندوات التعريفية لإيجاد حلول للتحديات الصناعية وتوظيفها في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة للاستفادة من الخبرات الكبيرة البحثية والتقنية لتحقيق التكامل الفعلي بين الجامعة ومؤسسات الصناعة لوضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعات التنموية، فضلاً عن توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة.

وأشارت الدكتورة جيهان الشوربجى أستاذ الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة ومنسق الندوة، أن هدف الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة هو أن تكون مصر بحلول ٢٠٣٠ ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، وذات نظام بيئي متزن ومتنوع لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة.

وخلال الندوة، تم التطرق لثلاثة محاور: المحور الأول خاص بالإنتاج، والجودة، قدمته كليات «الهندسة، والزراعة، والتكنولوجيا، والعلوم» ، ثم عرضت أهم الخدمات التى تقدمها الجامعة للمختصين بالشركات والمصانع، والمحور الثانى: خاص بقطاع الخدمات الطبية، قدمته كليات «التمريض، الطب»، أما المحور الثالث قدمه قطاع الاستشارات القانونية بكلية الحقوق، وتم استعراض حزمة الخدمات العلمية والاستشارية التى تقدمها الجامعة للمختصين بالشركات والمصانع.

يشار إلى أنه على هامش الندوة، تم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وجامعة الزقازيق ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد بلغ عدد الشركات المشاركة ٣٠ شركة ومنها شركات متعلقة «بالأغذية، والكيماويات والمنتجات البلاستيكية».