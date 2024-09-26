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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إعلام عبري: نتنياهو أصدر توجيهاته بتخفيف الغارات على لبنان

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ، بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر توجيهاته للجيش بتخفيف الغارات على لبنان، وسط حديث عن مفاوضات لوقف مؤقت لإطلاق النار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وأضاف مصدر في مكتب نتنياهو للقناة أن "هناك ضوء أخضر من رئيس الوزراء لوقف القتال من أجل الوصول إلى القدرة على إجراء محادثات مع حزب الله حول وقف دائم لإطلاق النار.
فيما ردت حركة "إذا أردت" على هذه التقارير قائلة: "من لا يستطيع إحلال السلام في لبنان  فليذهب إلى الانتخابات الآن لا يوجد تفويض أخلاقي لأي رئيس وزراء لوقف القتال الآن في لبنان ضد حزب الله، للأسف، إذا سمحنا لحزب الله بإعادة تسليحه، فهذه صرخة لأجيال عديدة، يجب أن نستمر في ضرب حزب الله".

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