باحث سياسي: نتنياهو فشل عسكريًا.. وإسرائيل تستعد لإشعال الإقليم

قال أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي، إن جلسة مجلس الأمن جاءت في ظل اجتماعات رؤساء العالم بالأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة القلق والتوتر الحاصل بالمنطقة، فضلًا عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

التصعيد الإسرائيلي

وأضاف «محارم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصعيد الإسرائيلي يُنذر بمزيد من الخطر بالمنطقة وإسرائيل تستعد لإشعال الإقليم، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل سياسيًا وعسكريًا منذ بداية العدوان على غزة التي لم يحقق بها أي انتصار.

فشل نتنياهو

ولفت إلى أن فشل نتنياهو وعدم تحقيقه أي انتصار خلال عدوانه على غزة أدى إلى اتجاهه إلى جنوب لبنان، إذ إنه يعتبر نوع من الهروب لكسب المزيد من الوقت.

وتابع: «الإدارة الأمريكية تقف في موقف محرج، وتنصح نتنياهو بعدم التصعيد لئلا يكون الصراع إقليميًا، ورئيس وزراء قوات الاحتلال يحاول جس نبض الوضع بجنوب لبنان، فضلا عن أنه يخشى الدخول بريًا إلى لبنان، إلى جانب ضغط المستمر على حزب الله أملًا في أن يكون هناك توجه منهم».