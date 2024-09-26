باحث سياسي: إسرائيل لن تنظر إلى اجتماعات مجلس الأمن (فيديو)

قال محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي، إن إسرائيل تمارس على جنوب لبنان ما فعلته على قطاع غزة، إذ إنها لا تعبأ بالمجتمع الدولي فهي تحت الحماية الأمريكية والأوروبية.

المُساءلة الدولية

وأضاف «العالم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل في مأمن عن المُساءلة الدولية وتخلق لنفسها المبررات للإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة، فضلا عن نوايا إسرائيل في إقامة حرب موسعة على جنوب لبنان وأن تفعل بها مثل ما فعلت في قطاع غزة.

ولفت الباحث السياسي، إلى أن إسرائيل تعتبر الدولة التي تنتهك كل القوانين الدولية منذ نشأتها، فضلا عن أنها لن تنظر إلى أي اجتماعات للأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن.

غزة ولبنان

وتابع: «الأمين العام للأمم المتحدة صرح أن القوانين التي تقوم عليها المؤسسات الدولية في حاجة إلى التغيير، فضلا عن أن الفيتو المسؤول والمتحكم في إصدار القرارات المتحكمة في مصير الشعوب، وإذ لم تتغير هذه القوانين فإن إسرائيل ستظل تفعل ما تفعله على غزة ولبنان».

