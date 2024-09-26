الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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السوبر الأفريقى.. تفاصيل الاجتماع الفني لقمة الأهلي والزمالك


أشاد الوزيران بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجي في القاهرة الأسبوع الماضي، وأكدا مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لتكثيف جهود العمل على وقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب اقليمية.

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