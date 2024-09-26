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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

شاهد زينة وأحمد مجدي في كواليس فيلم "بنات الباشا"

زينة وأحمد مجدي
زينة وأحمد مجدي

شاركت الفنانة زينة، جمهورها مجموعة صور من كواليس فيلمها الجديد "بنات الباشا"،وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشرت زينة، عبر خاصية الاستوري مجموعة صور تجمعها بالفنان أحمد مجدي.

قصة فيلم بنات الباشا

فيلم بنات الباشا مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، ويناقش الفيلم عدد من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل إجتماعى، ويشارك زينة بطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.

أبطال فيلم بنات الباشا

فيلم "بنات الباشا" سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل، بطولة زينة، أحمد مجدي، صابرين،  مريم الخشت، ناهد السباعي.

التعاون الثاني بين زينة وماندو العدل في السينما

فيلم "بنات الباشا" يجمع زينة والمخرج ماندو العدل للمرة الثانية في السينما بعد فيلم "الكبار" عام 2010.

كما تعاونت زينة مع ماندو في الدراما من خلال مسلسل "لأعلى سعر"، الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمي وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2017 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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