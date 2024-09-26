سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 26-9-2024 ، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.30جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.45جنيه للشراء.

13.38جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.40جنيه للشراء.

13.32جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.40جنيه للشراء.

13.34جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.38جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.

استقر الدولار الخميس بعد أن شهد أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو مع ترقب المتعاملين لتصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة الأميركية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.كما ينتظر المتعاملون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس مع تحول تركيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التوظيف بدلا من التضخم.ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يزال المتعاملون يتوقعون بنسبة 57.4 بالمئة خفضا ثانيا كبيرا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر مقابل 58.2 بالمئة في اليوم السابق.